Окупанти обстріляли 16 міст і сіл Запорізької області: є постраждалі

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. Знову під ворожим вогнем були прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області: один ракетний удар, два авіаційних, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ та 96 артударів.

Знову під ворожим вогнем були прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське.

"Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах", - зазначив Малашко.

Він додав, що в Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 року народження.

Крім того, за добу поранення отримали 4 мирних жителів. Їм вже надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, вночі 3 травня армія країни-агресора РФ завдала два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі".