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Окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Запорізькій області: є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Запорізькій області: є загиблі та поранені
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 108 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу ворог завдав 108 ударів: 96 артобстрілів по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах, 6 ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Темирівці, атаки БПЛА по Степовому, Ольгівському, Малинівці, Червоному, ракетні удари по селах Різдвянка та Любицьке.

За добу окупанти обстріляли 16 мирних міст і сіл Запорізької області.

Як повідомив Малашко, у Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці росіяни вбили 73-річну жительку на власному подвір'ї.

За добу зафіксовано зафіксовано 15 нових руйнувань цивільних об'єктів.

Автор:
Світлана Манько