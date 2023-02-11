Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківщини

10 лютого по Харкову та Харківській області було завдано масованого ракетного удару. Є пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури. Внаслідок одного з ракетних ударів отримали поранення 8 цивільних людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля "Ощадбанку", аптека, дитячий садок та інші цивільні об'єкти. Отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка.

Крім того, у Куп'янську обстрілами пошкоджені 7 приватних будинків. У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, об'єкти інфраструктури.

Також вночі було відновлено електропостачання та заживлено 100% споживачів по місту Харкову та області. Однак, через наслідки ракетних ударів 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг.

Зазначимо, вночі 10 лютого окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.