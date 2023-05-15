Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 84 удари ворог завдав по 19 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"84 удари ворог завдав по наближених до лінії фронту містах і селах: 77 з артилерії, 3 з авіації, 3 з РСЗВ та 1 з БПЛА", - зазначив Малашко.

За його словами, під обстрілами були 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове та ін.

"Вночі вгатили в центр багатостраждального Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Фахівці приборкали полум'я", - повідомив Малашко.

Він додав, що наразі за добу зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти 14 травня обстріляли Запорізьку область, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких – малолітня дитина. 24-річний постраждалий у вкрай важкому стані помер у лікарні.