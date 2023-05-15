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Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 84 удари ворог завдав по 19 населеним пунктам.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"84 удари ворог завдав по наближених до лінії фронту містах і селах: 77 з артилерії, 3 з авіації, 3 з РСЗВ та 1 з БПЛА", - зазначив Малашко.
За його словами, під обстрілами були 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове та ін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вночі вгатили в центр багатостраждального Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Фахівці приборкали полум'я", - повідомив Малашко.
Він додав, що наразі за добу зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, російські окупанти 14 травня обстріляли Запорізьку область, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких – малолітня дитина. 24-річний постраждалий у вкрай важкому стані помер у лікарні.