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Окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: випустили 12 дронів

Окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: випустили 12 дронів
Обстріли прифронтового Оріхова не вщухають. Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу окупанти здійснили 90 обстрілів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує та б'є по цивільним: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак", - зазначив він.

За його словами, за добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.

Як повідомив очільник області, є руйнування цивільної інфраструктури , жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські війська 26 квітня відкривали хаотичний вогонь по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули дві людини.

Автор:
Світлана Манько