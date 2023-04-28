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Окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: випустили 12 дронів
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу окупанти здійснили 90 обстрілів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог лютує та б'є по цивільним: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак", - зазначив він.
За його словами, за добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив очільник області, є руйнування цивільної інфраструктури , жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, російські війська 26 квітня відкривали хаотичний вогонь по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули дві людини.