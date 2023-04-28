Окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: випустили 12 дронів

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу окупанти здійснили 90 обстрілів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує та б'є по цивільним: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак", - зазначив він.

За його словами, за добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.

Як повідомив очільник області, є руйнування цивільної інфраструктури , жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські війська 26 квітня відкривали хаотичний вогонь по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули дві людини.