Окупанти обстріляли 23 населені пункти Харківщини: застосовували бойову авіацію

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

"Під вогнем ворога перебували щонайменше 23 населені пункти. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію", - зазначив очільник області.

Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина.

У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Крім того, 8 лютого у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.

Також окупанти 8 лютого обстріляли село Варварівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали 69-річний чоловік та 66-річна жінка.