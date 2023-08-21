Окупанти обстріляли 23 населені пункти Запорізької області: один загиблий та двоє поранених

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 20 серпня ворожа армія завдала 92 удари по 23 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 85 артилерійських обстрілів прийшлося по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське.

"Внаслідок артобстрілу Широкого в Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримала 77-річна жителька Широкого, а також 58-річний житель Малої Токмачки. Постраждалих оперативно доставлено в лікувальні установи, де надається необхідна медична допомога", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Зауважимо, російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.