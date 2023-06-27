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Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Харківщини: намагалися покращити своє тактичне положення

Рятувальники на Харківщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Рятувальники на Харківщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетенівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та інші, загалом щонайменше 25 населених пунктів.

"Під ударами російських окупантів переважно цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підкреслив Синєгубов.

Він додав, що на Харківщині тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення, але отримує рішучу відсіч наших захисників", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні у селі Колісниківка Куп'янського району ворожими обстрілами було пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, у місті Куп’янськ пошкоджено приватний будинок

Автор:
Світлана Манько