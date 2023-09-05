Окупанти обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області: загинула жінка

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 4 вересня ворожа армія завдала 88 ударів по 26 населеним пунктам. Через російську агресію 1 людина загинула.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

"Ворог вдарив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив БПЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці", - зазначив Малашко.

Він додав, що під час артобстрілу армією РФ загинула 74-річна жителька Малої Токмачки.

Крім того, за добу зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ протягом доби 3 вересня завдала 104 удари по 30 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. Крім цього, в результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка.