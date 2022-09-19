Окупанти обстріляли Авдіївку, Краматорськ та Торецьк

Російські військові завдали ударів артилерією, ракетами та авіацією по Авдіївці, Краматорську та Торецьку Донецької області. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Згідно з повідомленням, під ранок, 19 вересня, росіяни завдали масованого артилерійського удару по Авдіївці, через це постраждала центральна частина міста. Інформація про жертв до ОВА не надходила, обсяги руйнувань встановлюються.

Також російські військові завдали удару ракетами по Краматорську — пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією використали ЗРК С-300. Без потерпілих.

Близько 2:00 Торецьк зазнав авіаудару. Росіяни поцілили в приватний сектор - вбили одного чоловіка, пошкодили будинки. Крім того, напередодні дня Торецьк зазнавши артобстрілу — знову постраждала школа №1 — філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку.

"Щодня росіяни б'ють по цивільних об'єктах, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик. Евакуйтеся вчасно!", - написал Кириленко.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.