Окупанти обстріляли автобазу у Херсоні: пошкоджені 16 автобусів

Вночі 13 січня армія країни-агресора РФ обстріляла автобазу у Херсоні. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси", - зазначив він.

Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Російські окупаційні війська протягом доби 12 січня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області

Також 12 січня окупанти атакували селище Янтарне поблизу Херсона.