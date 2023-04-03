Окупанти обстріляли автобус "Метінвесту" в Авдіївці: є жертва (ФОТО)

Одна людина загинула та ще одна дістала поранень під час обстрілу російською окупаційною армією Авдіївки Донецької області. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни вдарили по Індустріальному проспекту, що сполучає багатоповерхову частину міста з коксохімічним заводом, поціливши у відомчий автобус "Метінвесту", якому належить АКХЗ.

У ньому в той момент перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка отримала поранення, несумісні з життям.

Крім цього, практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: два будинки там згоріли вщент, а ще три було пошкоджено. За словами Кириленка, під час цього обстрілу ніхто не постраждав, оскільки люди вчасно евакуювалися.

"Досвід останнього року свідчить, що будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися - виїхати до інших регіонів країни", - підкреслив керівник області.

Нагадаємо також, що 1 квітня повідомлялося, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Авдіївці було вщент зруйновано чотириповерхову адмінбудівлю, а напередодні через обстріл у місті було пошкоджено будинки на шести вулицях, загинули п'ятимісячний хлопчик та його бабуся з родини, яку перед цим багаторазово вмовляли виїхати.