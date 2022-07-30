Окупанти обстріляли автовокзал у Слов'янську

Армія країни-агресора РФ у ніч проти суботи, 30 липня обстріляла Слов'янськ у Донецькій області.

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Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі", - зазначив Лях.

За його словами, жертв та поранених, на щастя, немає.

Нагадаємо, 29 липня зранку армія країни-агрессора РФ знову обстріляла місто Слов'янськ Донецької області. Пошкоджено багатоповерхівки у центрі, а також будинки у приватному секторі мікрорайону Північний.