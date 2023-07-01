Окупанти обстріляли Балаклію: четверо поранених (ФОТО)

Чотири людини були поранені в результаті обстрілу Балаклії Харківської області 1 липня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, обстріл було здійснено близько 14:30 із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Торнадо". Зафіксувано влучання у приватному секторі, де знаходиться виключно цивільна інфраструктура.

За даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала 67-річна жінка, її госпіталізували з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії, за словами Синєгубова, отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: це хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

В свою чергу, в Харківській обласній прокуратурі вказують, що через обстріл з РСЗВ близько 14:35 поранення отримали 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років і 14-річний хлопчик. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що внаслідок обстрілу Балаклії 5 червня з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік, а ще дев'ять людей отримали поранення. Було пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди та автомобіль.