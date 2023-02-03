Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині: загинули двоє людей

3 лютого вранці окупаційні російські війська обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв місто Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований", - зазначив він.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі", - додав очільник області.

За його слвами, у Вовчанську постраждала жінка 51 року. Вона отримала необхідну медичну допомогу на місці.

Зазначимо, ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. 2 лютого окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. Також у селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС.