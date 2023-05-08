Окупанти обстріляли Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують наступати та не полишають спроб повністю захопити місто. Тривають важкі бої за Бахмут та Мар’їнку.

Щоб збільшити свої шанси на перемогу, окупанти обстрілювали місто забороненими Женевською конвенцією самозапалювальними та фосфорними боєприпасами, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Росіяни зосередилися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби росіяни намагалися наступати у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк.

Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 55 атак противника.

На Шахтарському і Куп’янському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямку росіяни продовжують оборонятися.

Вночі, 8 травня, російські війська знову атакувли територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.