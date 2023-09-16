Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)

Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу 16 вересня російськими окупаційними військами Берислава Херсонської області. Про це повідомляють в обласній прокуратурі.

Зазначається, що російські військові нанесли авіаудар по місту близько 14:00. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка. Пошкоджено близько 15 приватних будинків.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, в цьому ж районі в суботу окупанти вдарили по ліцею в селі Львове Тягинської громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Будівля зазнала суттєвих руйнувань: пошкоджено стіну, дах, вибито вікна.

Нагадаємо також, що через постійні російські обстріли та удари авіабомбами по населених пунктах Херсонської області на правому березі Дніпра днями було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію звідти, зокрема з Берислава та села Львове, сімей з дітьми.