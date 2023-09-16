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Події
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Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)

ліцей львове обстріл 16 вересня
Фото: Telegram/khersonskaODA

Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу 16 вересня російськими окупаційними військами Берислава Херсонської області. Про це повідомляють в обласній прокуратурі.

Зазначається, що російські військові нанесли авіаудар по місту близько 14:00. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка. Пошкоджено близько 15 приватних будинків.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, в цьому ж районі в суботу окупанти вдарили по ліцею в селі Львове Тягинської громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Будівля зазнала суттєвих руйнувань: пошкоджено стіну, дах, вибито вікна.

Фото 4 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 5 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 6 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 7 — Окупанти обстріляли Бериславський район: зруйновано сільський ліцей, у місті пошкоджено 15 будинків (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA

Нагадаємо також, що через постійні російські обстріли та удари авіабомбами по населених пунктах Херсонської області на правому березі Дніпра днями було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію звідти, зокрема з Берислава та села Львове, сімей з дітьми.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов