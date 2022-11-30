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Окупанти обстріляли Білопілля в Сумській області, загинув 15-річний хлопчик (ФОТО)
Російські окупаційні війська обстріляли Білопілля в Сумській області, внаслідок чого загинув 15-річний хлопчик, а також зруйнована частина лікарні.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Місто ворог обстріляв із САУ (20 прильотів). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці", - зазначив він.
За його словами, окупанти обстріляли також і місцеву лікарню. Російські снаряди вибухали на її території саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок обстрілів є масштабні руйнування, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок.
На місці працюють рятувальники, вони розбирають завали.
"Не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди попали в приміщення прокуратури", - додав Живицький.
Нагадаємо, російські загарбники 22листопада обстріляли чотири громади в Сумській області.