Окупанти обстріляли Білопілля в Сумській області, загинув 15-річний хлопчик (ФОТО)

Російські окупаційні війська обстріляли Білопілля в Сумській області, внаслідок чого загинув 15-річний хлопчик, а також зруйнована частина лікарні.

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Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Місто ворог обстріляв із САУ (20 прильотів). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці", - зазначив він.

За його словами, окупанти обстріляли також і місцеву лікарню. Російські снаряди вибухали на її території саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів.

Внаслідок обстрілів є масштабні руйнування, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок.

На місці працюють рятувальники, вони розбирають завали.

"Не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди попали в приміщення прокуратури", - додав Живицький.

Нагадаємо, російські загарбники 22листопада обстріляли чотири громади в Сумській області.