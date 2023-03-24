Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: є жертва та поранені

Армія РФ зранку 24 березня масовано обстріляла Білозерку у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ранкової атаки одна людина загинула, ще четверо осіб – поранені. Двоє з постраждалих шпиталізували з тяжкими пораненнями, нині лікарі борються за їх життя.

За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок обстрілу також пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.