Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти.

Фото 2 — Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини

Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. 

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Фото 3 — Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини

Крім того, вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Автор:
Світлана Манько