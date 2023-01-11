Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти.

Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.