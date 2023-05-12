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Окупанти обстріляли будівлі школи та лікарні на Херсонщині: одна людина загинула

Окупанти обстріляли будівлі школи та лікарні на Херсонщині: одна людина загинула
Херсонські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий обстріл. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 11 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні" - уточнив Прокудін..

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 88 осіб.

Зауважимо, протягом 10 травня загарбники 90 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 461 снаряд, вбивши одну людину.

Автор:
Світлана Манько