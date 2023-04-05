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Окупанти обстріляли будівлю школи та приватного підриємства на Херсонщині

херсонщина
Рятувальники на Херсонщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 4 квітня 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підриємства", - повідомив Прокудін.

За словами очільника області,  є жертви серед цивільного населення: три людини дістали поранення.

Також з деокупованої території області евакуйовано 64 особи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Так, окупанти 3 квітня 61 раз обстріляли Херсонщину, випустивши по населених пунктах області 224 снаряди.

Автор:
Світлана Манько