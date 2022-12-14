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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - зазначив він.

За його словами, попередньо, обійшлось без постраждалих.

Фото 2 — Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Автор:
Ніна Комащенко