- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА
Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - зазначив він.
За його словами, попередньо, обійшлось без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.