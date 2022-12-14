Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - зазначив він.

За його словами, попередньо, обійшлось без постраждалих.

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Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.