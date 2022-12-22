Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)

Російські війська 22 грудня обстріляли Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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В усіх випадках постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура. Зокрема, у Часовому Яру одна людина загинула, дві було поранено, також пошкоджено будинки. Всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

Як вказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.

В свою чергу, як вказав Кириленко, в Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл. Без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового наразі ще встановлюються.

"Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв", - прокоментував і цю подію Тимошенко.

Нагадаємо, що 13 грудня російські війська також обстріляли Краматорськ, теж влучивши у промислову зону та у навчальний заклад - корпус Інституту техніки та менеджменту.