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Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)

Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/tymoshenko_kyrylo

Російські війська 22 грудня обстріляли Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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В усіх випадках постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура. Зокрема, у Часовому Яру одна людина загинула, дві було поранено, також пошкоджено будинки. Всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

Як вказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.

В свою чергу, як вказав Кириленко, в Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл. Без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового наразі ще встановлюються.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — Окупанти обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому зруйновано школу (ФОТО)
Фото: Telegram/tymoshenko_kyrylo

"Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв", - прокоментував і цю подію Тимошенко.

Нагадаємо, що 13 грудня російські війська також обстріляли Краматорськ, теж влучивши у промислову зону та у навчальний заклад - корпус Інституту техніки та менеджменту.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов