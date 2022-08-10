Окупанти обстріляли центр Бахмута: семеро людей загинули, шестеро поранені

Щонайменше семеро мирних мешканців загинули та шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення 10 серпня внаслідок обстрілу російськими окупантами центральної частини Бахмута Донецької області. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За попередніми даними, окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ "Ураган". Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки.

За процесуального керівництва облпрокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

"Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для з’ясування та фіксування усіх обставин злочину", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо також, що згідно з останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, ворог обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Соледара, сіл Яковлівка, Бахмутське та Вершина. Також завдано авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районах Бахмут, Соледара та сіл Кодема, Спірне й Яковлівка, але, за даними українських військових, успіху в цьому не мав та відійшов.

Нагадаємо також, що на іншій частині фронту внаслідок обстрілів у ніч 10 серпня населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області з боку підконтрольної російським військам території Запорізької області загинуло 13 людей.