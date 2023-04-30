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Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ (ФОТО)
Російські війська вранці 30 квітня завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, обстріл стався о 6:45. В результаті пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено чотири автомобілі (на опублікованих фото видно старі автомобілі швидкої допомоги). Втім, обійшлося без постраждалих.
Протягом минулої ж доби, за даними обласної влади, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший "та інші міста і села".
Стосовно робіт з розмінування деокупованих територій в ОВА повідомляють, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що 25 квітня російська армія влучила у будівлю краєзнавчого музею в Куп'янську. В результаті загинули дві жінки віком 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення, з них четверо були госпіталізовані.