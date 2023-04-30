Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ (ФОТО)

Російські війська вранці 30 квітня завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, обстріл стався о 6:45. В результаті пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено чотири автомобілі (на опублікованих фото видно старі автомобілі швидкої допомоги). Втім, обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої ж доби, за даними обласної влади, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший "та інші міста і села".

Стосовно робіт з розмінування деокупованих територій в ОВА повідомляють, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо також, що 25 квітня російська армія влучила у будівлю краєзнавчого музею в Куп'янську. В результаті загинули дві жінки віком 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення, з них четверо були госпіталізовані.