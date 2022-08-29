Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є жертви

У центральній частині міста Миколаїв лунають потужні вибухи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім.

Так, у Миколаєві потужні вибухі почали лунати під час оголошеної повітряної тривоги.

"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - повідомив Сєнкевич.

Згодом Кім додав, що окупанти б'ють по центру міста.

"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо з укриттів", - повідомив Кім.

Пізніше Кім уточнив, що росіяни обстрілюють житлові багатоповерхівки у центрі Миколаєва, є жертви.

"Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях... Усі служби працюють", - додав Кім.

Нагадаємо, що внаслідок нічного ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара постраждали десять людей.