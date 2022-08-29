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Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є жертви
У центральній частині міста Миколаїв лунають потужні вибухи.
Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім.
Так, у Миколаєві потужні вибухі почали лунати під час оголошеної повітряної тривоги.
"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - повідомив Сєнкевич.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згодом Кім додав, що окупанти б'ють по центру міста.
"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо з укриттів", - повідомив Кім.
Пізніше Кім уточнив, що росіяни обстрілюють житлові багатоповерхівки у центрі Миколаєва, є жертви.
"Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях... Усі служби працюють", - додав Кім.
Нагадаємо, що внаслідок нічного ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара постраждали десять людей.