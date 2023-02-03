- Тип
- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли центр Торецька
3 лютого армія країни-агресора обстріляла з артилерії місто Торецьк Донецької області.
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Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Терористи обстріляли місто Торецьк з артилерії, влучили в самий центр", - зазначив він.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал