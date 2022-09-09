Окупанти обстріляли центр Харкова з РСЗВ: є влучання в житлові будинки

Вдень 9 вересня армія країни агресора РФ обстріляла центр Харкова реактивними системами залпового вогню. Відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них - діти.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці", - зазначив Терехов.

За його словами є попадання у приватні будинки, у деяких із них пожежі. Також прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста.

"Прошу всіх харків'ян бути максимально обережними та перебувти у укриттях", - підкреслив мер.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них - діти.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, вночі 9 серпня армія країни-агресора РФ обстріляла Харків. Пошкоджено один із вищих навчальних закладів у Салтівському районі міста.