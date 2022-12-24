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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли центр Херсона: загинули люди
Вдень 24 грудня російські окупаційні війська вкотре обстріляли центр Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста!", - зазначив він.
За його словами, загинули люди, зруйновано будівлі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста.
Кількість жертв може зрости, адже у вихідний день в центрі міста було багато людей.
Наразі всі служби працюють на місці події.
Наслідки ворожої атаки з‘ясовуються
Зазначимо, минулої доби ворог цілий день атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів.
Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.