Окупанти обстріляли центр Херсона: загинули люди

Вдень 24 грудня російські окупаційні війська вкотре обстріляли центр Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста!", - зазначив він.

За його словами, загинули люди, зруйновано будівлі.

На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста.

Кількість жертв може зрости, адже у вихідний день в центрі міста було багато людей.

Наразі всі служби працюють на місці події.

Наслідки ворожої атаки з‘ясовуються

Зазначимо, минулої доби ворог цілий день атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів.

Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.