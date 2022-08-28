Окупанти обстріляли череду корів в Чернігівській області

В неділю, 28 серпня, після 12:00 загарбники з Російської Федерації нанесли удари по череді корів, яка перебувала в прикордонні Семенівської громади Чернігівській області.

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Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Постраждала череда корів місцевого с/г підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села", - розповів Чаус.

Попереднього разу про обстріл Чернігівської області повідомлялося 15 серпня. Тоді у період між 8 та 10 ранку армія країни-агресора РФ двічі обстріляла територію Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Нагадаємо, 28 серпня армія РФ також нанесла ракетний удар по Запоріжжю. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста.

Окрім того, під ворожий вогонь потрапила Харківська та Дніпропетровська області.