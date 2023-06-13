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Окупанти обстріляли церкву на Херсонщині: загинув священник

Окупанти обстріляли церкву на Херсонщині: загинув священник
Фото: t.me/ermaka2022

Армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла церкву у місті Білозерка на Херсонщині. Через російську агресію загинув священник.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника", - зазначив Єрмак. 

Він додав, що загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Крім того, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Фото 2 — Окупанти обстріляли церкву на Херсонщині: загинув священник
Фото 3 — Окупанти обстріляли церкву на Херсонщині: загинув священник

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 12 червня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько