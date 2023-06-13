Окупанти обстріляли церкву на Херсонщині: загинув священник

Армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла церкву у місті Білозерка на Херсонщині. Через російську агресію загинув священник.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника", - зазначив Єрмак.

Він додав, що загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Крім того, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 12 червня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.