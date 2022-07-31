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Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області
Російські військові обстріляли Чернігівську та Сумську області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області Під ворожим вогнем опинилися 5 громад на Сумщині та 2 на Чернігівщині. Ворог накривав із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, 120-мм та 122-мм САУ", - сказано в повідомленні.
Відповідно до нього загалом зафіксовано 79 прильотів. Серед них 30 прильотів зі 120-мм мінометів, 20 прильотів зі 122-мм САУ. Також окупантами було випущено близько 40 снарядів РСЗВ та майже півсотні мінометних мін 120 мм калібру розірвалися на території.
Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Теткіно, Чорноземне Містечко, Плехово, Горналь, Безіменно та Погар.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Попередньо, 1 особа отримала поранення. Громадянська інфраструктура зазнала незначних пошкоджень.
Нагадаємо, 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді Сумської області.