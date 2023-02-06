Окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому знаходились троє людей, в тому числі дитина.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці", - зазначили в ОВА.

Там додали, що ця страшна подія зафіксована Генеральною прокуратурою України.

Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей.

Зазначимо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.