Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені

21 листопада армія країни-агресора РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона. Є поранені цивільні, їм надають медичну допомогу.

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Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі", - зауважив він.

За його словами, є поранені цивільні, медична допомога їм вже надається.

Зазначимо, люди, які проживають у південних регіонів України, та постраждали внаслідок російської окупації чи обстрілів можуть евакуюватися за рахунок держави.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

При цьому з'ясувалося, що, тікаючи, окупанти намагалися завдати якомога більше шкоди інфраструктурі та погіршити життя місцевим жителям. Зокрема, росіяни руйнували об'єкти електроенергетики. Проте у Херсоні вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.