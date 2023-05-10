Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: є руйнувані та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ ракетами "Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Внаслідок російської агресії оранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.

Також внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки.

Синєгубов додав, що на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.

"На лінії зіткнення російські окупанти спробували покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Масютівка, але отримали відсіч та відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Харківському району області. Ворог застосував ракети С-300. Тоді обійшлося без постраждалих.