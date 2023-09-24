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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років.
Також у селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, у місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.
Нагадаємо, напередодні у селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, а у селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж.