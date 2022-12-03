Окупанти обстріляли чотири райони Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область, внаслідок чого пошкоджені будівлі, є поранений.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни протягом доби наносили удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", - зазначив він.

Крім того, за його словами, у Куп'янську внаслідок ракетного удару росіян пошкоджена будівля, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Обійшлося без постраждалих.

У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, окупанти 2 грудня влучили ракетою С-300 в житловий будинок на Харківщині.