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Окупанти обстріляли чотири райони Харківської області
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область, внаслідок чого пошкоджені будівлі, є поранений.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни протягом доби наносили удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", - зазначив він.
Крім того, за його словами, у Куп'янську внаслідок ракетного удару росіян пошкоджена будівля, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, його госпіталізували.
Нагадаємо, окупанти 2 грудня влучили ракетою С-300 в житловий будинок на Харківщині.