Окупанти обстріляли човен з цивільними на Херсонщині - є поранені

В Бериславській громаді Херсонської області російський безпілотник атакував човен. На водний транспорт, в якому перебували 20-річні хлопець та дівчина, скинули розривну гранату. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, цивільні спробували на човні вийти в затоку, знехтувавши забороною і проігнорувавши загрози обстрілу окупантами з лівого берега.

“Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога”, - повідомив Олександр Прокудін.

Прокудін закликав жителів Херсонщини дотримуватися обмежень використання водного транспорту.

Окупаційні війська Російської Федерації за добу 9 квітня здійснили 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів по Херсонській області. 17 снарядів влучили у місто Херсон.

Нагадаємо, у місті Берислав Херсонської області 7 квітня під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.

Медики прямували до пораненої жінки. Під час російської атаки автомобіль швидкої зачепили уламки снарядів.

Внаслідок обстрілу двоє фельдшерів дістали поранення.

Армія країни-агресора РФ зранку 7 квітня обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині.

Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. За словами Олександра Прокудіна, через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.