Окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, є поранені

6 серпня близько 10:40 російські війська завдали удару по Дар'ївській громаді Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, обоє людей отримали осколкові поранення. Також зазнали пошкоджень приватні будинки.

Олешківська окружна прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що протягом минулої доби, противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів по області з мінометів, артилерії та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів і територію гаражного кооперативу у Херсоні.

Нагадаємо, протягом доби 4 серпня ворог здійснив 52 обстріли Херсонської області.