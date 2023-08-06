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Окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, є поранені

Окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, є поранені
Окупанти обстріляли Дар'ївську громаду. Фото: Офіс Генпрокурора

6 серпня близько 10:40 російські війська завдали удару по Дар'ївській громаді Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, обоє людей отримали осколкові поранення.  Також зазнали пошкоджень приватні будинки.

Олешківська окружна прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що протягом минулої доби, противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів по області з мінометів, артилерії та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Російські загарбники поцілили  у житлові квартали населених пунктів і територію гаражного кооперативу у Херсоні.

Нагадаємо, протягом доби 4 серпня ворог здійснив 52 обстріли Херсонської області.

Автор:
Тетяна Гойденко