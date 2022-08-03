Окупанти обстріляли дитсадок та церкву на Дніпропетровщині

В ніч на 3 серпня російські загарбники черговий раз атакували Дніпропетровську область. Зокрема, цього разу ціллю ворога стали Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізькому району.

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Про це в Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади", — розповів голова облдержадміністрації.

Він уточнив, що в результаті атаки люди не постраждали, у Апостолівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше під ворожий вогонь також потрапляли Криворізька та Апостолівська громади Дніпропетровської області. Зокрема, тоді росіяни пошкодили кілька будинків, зачепили водопровід та газовід. До цього, в ніч на 26 липня, армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.