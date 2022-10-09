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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА ВалентинРезніченко.
"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району… Били з «Градів» та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.
У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автомобіля, а дев’ять пошкоджено обстрілом. Обірвана лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 8 жовтня російські військові з РСЗО “ГРАД” обстріляли Дніпропетровську область.