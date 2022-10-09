Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА ВалентинРезніченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району… Били з «Градів» та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автомобіля, а дев’ять пошкоджено обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Нагадаємо, 8 жовтня російські військові з РСЗО “ГРАД” обстріляли Дніпропетровську область.