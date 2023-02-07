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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, лінії електропередач та газогін

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, лінії електропередач та газогін

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 7 лютого окупанти обстріляли з важкої артилерії  Нікопольщину.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - зазначив Лукашук.

За його словами, обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

Лукашук також додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Автор:
Світлана Манько