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Події
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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

Обстріл Нікополя
Фото: Дніпропетровської ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Зі ствольної артилерії гатив по Нікополю та Марганцю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. 

В результаті пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка
Фото 3 — Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка
Фото 4 — Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка
Фото 5 — Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

Крім того, поранена й ушпиталена 86-річна жінка. В неї - уламкові поранення. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз стан жінки задовільний.

Також у Криворізькому районі вночі ПвК "Схід" знищили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 26 червня також обстріляли Нікополь, внаслідок чого двоє людей загинулиПообіді загарбники вдарили по місту з важкої артилерії.

Ворог поцілив по приватному підприємству, вбивши двох працівників: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка. 

Автор:
Світлана Манько