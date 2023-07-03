Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Зі ствольної артилерії гатив по Нікополю та Марганцю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь.

В результаті пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.

Крім того, поранена й ушпиталена 86-річна жінка. В неї - уламкові поранення. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз стан жінки задовільний.

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Також у Криворізькому районі вночі ПвК "Схід" знищили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 26 червня також обстріляли Нікополь, внаслідок чого двоє людей загинули. Пообіді загарбники вдарили по місту з важкої артилерії.

Ворог поцілив по приватному підприємству, вбивши двох працівників: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.