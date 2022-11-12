Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 12 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною.Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією", - - зазначив Резніченко.

Він наголосив, що загарбники скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів.

Очільник ОВА повідомив, що жерт серед цивільного населення немає.

"Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються", - зауважив Резніченко.

Зазначимо, ввечері 11 листопада окупанти знову обстріляли Нікопольщину, двоє людей поранені.