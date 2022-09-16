Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів": у Нікополь прилетіло понад 40 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 16 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах", - зазначив Резніченко.

За його словами, найгарячіше було у Нікополі, куди прилетіло понад 40 російських снарядів.

Внаслідок обстрілів поранена 57-річна жінка.

У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.

Обстріли спричинили чотири пожежі. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені.

У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська 15 вересня знову обстріляли гідротехнічні споруди у Кривому Розі.