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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 7 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, армія країни-агресора 6 жовтня обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.