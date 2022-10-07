Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 7 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, армія країни-агресора 6 жовтня обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.