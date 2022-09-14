Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 14 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих", - зазначив Резніченко.

За його словами, сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

Також Резніченко повідомив, що у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня російські військові 6 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Є руйнування, серед мирних жителів постраждалих немає.