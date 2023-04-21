Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерiї

Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. 21 квітня загарбники накрили артилерійським вогнем Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог обстрiляв Нiкопольський район з важкої артилерiї. Влучив по Мирiвськiй громадi", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники.

Наслiдки ворожого удару уточнюються.

Зауважимо, російські війська протягом дня 16 квітня двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Окупанти вдарили по храму в Нікополi. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

12 квітня загарбники також накрили артилерійським вогнем Нікополь. Тоді з-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку, яких госпіталізували.