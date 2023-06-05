Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога вночі двічі вдарила по Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів в місті понівечено 9 приватних будинків і господарську споруду, лінії електропередач, будівлю церкви та приватного підприємства.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, атакував ворог Дніпропетровщину і безпілотником, який сбили військові ПвК "Схід".

Зауважимо, троє жителів Нікопольського району постраждали внаслідок російських обстрілів 1 червня.

Також пошкоджено об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, два приватних житлових будинка, три автомобілі, паркан, дві лінії електропередачі та газопровід.